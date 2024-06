Jannik Sinner "nemico della patria"? Chi oggi dovrebbe tacere

Fabrizio Biasin 05 giugno 2024 a

C’è stato un periodo neanche troppo lontano in cui Sinner era un mezzo italiano, un nemico della patria, uno bravo, ma fino a un certo punto. Questa cosa l’abbiamo già scritta, ma ci piace ricordarla ogniqualvolta ’sto ragazzo infierisce sui suoi detrattori (ultimamente scomparsi) a suon di risultati. Lui se ne fotte e probabilmente si è già dimenticato di una certa dialettica, ma noi no. Del resto molti tra coloro che oggi lo celebrano, non vedono l’ora di rompergli i santissimi al primo inciampo, abbiate fede. E allora consentiteci un pensierino finale: nel giorno del tricolore che fa il giro del mondo fa un po’ specie pensare che fuori dai confini un sacco di gente, osservando Sinner, stia pensando «va’ come sono bravi, eleganti ed educati ’sti italiani». Come no... Ci è andata veramente di lusso, altroché.