Roland Garros, Jasmine Paolini in finale: il colpo con cui fa piangere la Andreeva

06 giugno 2024 a

L'Italia avrà un proprio rappresentante alla finale del Roland Garros, il grande slam di tennis che si svolge in Francia, a Parigi. Si tratta della tennista azzurra Jasmine Paolini, che ha sconfitto in semifinale la 17enne russa Mirra Andreeva, in lacrime dopo la sconfitta. La vittoria è arrivata in soli due set: il primo vinto 6 a 3, il secondo - in assoluta scioltezza - 6 a 1. In attesa, del prossimo match del neo numero uno della classifica Atp Jannik Sinner, il nostro Paese avrà già la possibilità di portare a casa uno dei trofei più ambiti di tutto il circuito.

Il colpo decisivo per la conquista della finale del Roland Garros è arrivato dopo una serie di scambi senza esclusioni di colpi, dove l'azzurra ha mostrato tutto il proprio talento. Un dritto vincente, al quale nulla ha potuto la giovane tennista russa, che appena resasi conto dell'opportunità sprecata è scoppiata in un pianto commovente. La 28enne toscana ha raggiunto così per la prima volta una finale di uno slam dove incontrerà Iga Swiatek contro cui finora ha sempre perso.

What a way to finish!



Welcome to the women's singles final, Jasmine Paolini.#RolandGarros pic.twitter.com/sQNTULlXrA — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2024

È la prima italiana dal 2012, la quinta in assoluto, a raggiungere questo traguardo, quando Sara Errani fu sconfitta da Maria Sharapova. "Ero nervosa nel primo set, poi palla dopo palla mi sono rilassata. È stata dura ma sono felice di aver vinto - dice l'azzurra che diventa la n.7 del mondo - a Madrid mi ha battuta quando ero 5-2 nel primo set e poi ho perso. Oggi volevo fare meglio, colpire la palla e divertirmi e ha funzionato. Sognare è importante e oggi non so cosa dire", continua emozionatissima. Poi in italiano: "Grazie mille ragazzi, è stato un piacere. E 'merci beaucoup' a tutta la Francia!".