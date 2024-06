Milan, Fabregas fa il nome del colpaccio: "Lo ho sentito, seguirà Fonseca"

08 giugno 2024 a

a

a

“Il Milan prenderà Youssouf Fofana dal Monaco”. È la rivelazione fatta da Cesc Fabregas, pronto l’anno prossimo alla sua prima avventura da allenatore del Como. "Ho sentito che Youssouf Fofana andrà al Milan, perché lì andrà ad allenare Fonseca che viene dalla Francia e i due si conoscono”, sono le parole dell'ex centrocampista spagnolo nel corso di una lunga chiacchierata durante il podcast Planet Premier League sulla Bbc.

Una indiscrezione che non è passata affatto inosservata e che da una parte conferma l'interesse di Moncada & Co. per il mediano del Monaco e della nazionale francese e dall'altra l'arrivo imminente in rossonero del tecnico portoghese.

"Contatto con Massimiliano Allegri": Milan, una bomba nel mercato allenatori

E ancora: "Fofana lo conosco bene, abbiamo giocato insieme — ha detto ancora Fabregas, parlando delle caratteristiche del centrocampista del Monaco — È un calciatore sia dinamico che forte, bravo anche con la palla. È il profilo del giocatore moderno: aggressivo, ma box to box". E ancora: ”Fofana mi piace molto, penso si adatterebbe bene allo stile della Premier League e mi stupisce non aver sentito parlare di lui per il Manchester United”, ha concluso lo spagnolo.

Zirkzee, il Milan dimezza i guai: come cambierà il Diavolo

Da capire quale sarà ora la prossima destinazione del centrocampista, che durante il ritiro con la Nazionale, a inizio giugno, ha parlato di avere “ancora un anno di contratto — le sue parole — Ho discusso del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso".