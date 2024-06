Jasmine Paolini, c'è la Swiatek? "Riesce a dire solo una parola": travolta dall'emozione

07 giugno 2024 a

Jasmine Paolini ce l’ha fatta: è in finale del Roland Garros contro la numero uno al mondo Iga Swiatek, dopo aver battuto in due set la russa Andreeva. Partita in programma sabato, mentre oggi, venerdì 7 giugno, giocherà alle 13.20 il match in doppio con Sara Errani.

Giovedì, intanto, la toscana ha dedicato un pensiero alla rivale in polacco, la nazionale della mamma di Paolini. Visibilmente emozionata infatti Jasmine Paolini è riuscita a dire solo "powodzenia", che vuol dire "buona fortuna". Poi più tardi, in conferenza stampa, si è soffermata meglio sul rapporto con Iga negli spogliatoi: “Con lei cerco di parlare in polacco, ma non è facile — dice — Sono un po' timida perché non mi sento molto sicura, ma ovviamente, quando la vedo, le faccio le congratulazioni per i titoli che può vincere. Lei fa lo stesso. Si è congratulata con me dopo Dubai. Mi augura buona fortuna dopo le partite quando ci incontriamo nello spogliatoio. Quindi, sì, provo a parlare polacco, ma, sai, non è facile per me, ma abbiamo un buon rapporto”.

Le due d'altronde si sono affrontate due volte in carriera, ovvero nel 2018 e nel 2022 con il risultato sempre a favore di Swiatek. Paolini sa che non sarà una finale per niente facile, ma non vuole smettere di sognare: "Sì, lo dirò — ha concluso in conferenza stampa — Iga è una giocatrice incredibile, come ho detto. Così giovane, ma con così tanti successi e tornei del Grande Slam. Qui ha vinto tre volte. Sta andando bene di settimana in settimana e non è facile. Quindi ho un enorme rispetto per lei, ma il mio obiettivo è scendere in campo sabato e provare a godermi la partita e quel momento. Provando a giocare una buona partita con una buona prestazione in campo".