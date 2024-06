Roland Garros, Errani e Paolini volano in finale: la clamorosa rimonta

07 giugno 2024 a

Dopo Jasmine Paolini, l'Italia avrà un'altra finalista al Roland Garros, il grande slam che si disputa sulla terra rossa di Parigi. Anzi, altre due. Sì, perché Sara Errani e, ancora una volta, la Paolini si sono qualificate per la finale del doppio femminile. Le azzurre si sono imposte in rimonta in 3 set sull’ucraina Marta Kostyuk e sulla romena Elena Ruse con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1. In finale, in programma domenica 9 giugno, se la vedranno con la coppia vincente della sfida tra Dolheide/Krawczyk e Gauff/Siniakova.

La coppia azzurra ha fatto un grande percorso a Parigi, con quattro partite senza perdere nemmeno un set, pur avendo cominciato a giocare insieme solo la stagione scorsa, in ottica Olimpiadi. In questa semifinale sono partite male cedendo il primo set. Ma poi la svolta è arrivata nel quarto game del secondo, durato oltre 15 minuti e chiuso dopo ben 32 punti. Nel terzo ’Sarità e ’Jas’ hanno lasciato un solo game alle loro rivali. Errani e Paolini ora vanno a caccia del primo Slam in coppia, dopo aver trionfato quest’anno agli Internazionali di Roma, dopo il 500 di Linz a febbraio e il 250 di Monastir a fine 2023.

Sara Errani, dal canto suo, era già stata finalista nell’ultima volta in cui due azzurre arrivarono in finale a Parigi, nel 2014, in coppia con Roberta Vinci. Ma in quell'occasione le italiane furono sconfitte. L’ultimo trionfo azzurro in doppio al Roland Garros risale al 2012, sempre con il tandem Errani-Vinci.