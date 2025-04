Adriano Panatta gela Sinner: "Nessuno come Alcaraz", cambia tutto

Con la vittoria in finale contro Lorenzo Musetti a Montecarlo, Carlos Alcaraz ha vinto il sesto Masters 1000 della carriera imponendosi per la prima volta nel Principato. L’iberico è riuscito a dominare gli ultimi due set, dopo che il primo era stato vinto dall’azzurro per 6-3. Adriano Panatta, nel corso dell’ultima puntata del podcast ‘La Telefonata’, ha così elogiato il numero tre al mondo. Lo ha fatto nella consueta chiacchierata insieme a Paolo Bertolucci, quando il campione del Roland Garros 1976 ha paragonato il 21enne a Roger Federer e non ha proprio menzionato nel discorso Jannik Sinner.

"Ieri (domenica, giorno della finale di Montecarlo, ndr) mi sono convinto che non c’è nessuno che sa giocare a tennis meglio di Alcaraz — le parole di Panatta, riferendosi all'intelligenza tennistica dei giocatori quando cita Albert Einstein — Lui fa delle cose che non si possono fare e che non esistono, un po’ come faceva Federer. Quando lui gioca a tennis lo fa veramente bene e fa delle cose che gli altri neanche pensano. Anche lui è Albert che però ogni tanto diventa Albertino vista la sua discontinuità”.