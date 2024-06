Roland Garros, Sinner si arrende in semifinale: trionfa Carlos Alcaraz

07 giugno 2024 a

Quello di Parigi è stato un match ricco di spettacolo. Ma alla finale del Roland Garros ci va Carlos Alcaraz: Jannik Sinner battutto in semifinale in cinque set. Dopo un inizio di gara sottotono, lo spagnolo ha saputo riacciuffare la partita rimontando e poi surclassando l'altoatesino. Ora il numero 3 della classifica Atp, per conoscere il proprio avversario, dovrà attendere il risultato del match tra Alexander Zverev e Casper Ruud. Ma sicuramente questa semifinale ha mostrato al mondo intero che il tennis è nelle mani dei due giovani talenti.

Un match combattuto fin dal primo scambio, con l'altoatesino che ha approcciato nel migliore dei modi la gara conquistando il primo set. Ma non aveva fatto i conti con la garra agonistica di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, dopo qualche attimo nervosismo, ha indirizzato la partita verso Madrid. A suon di palle corte e di servizi vincenti. A permettere la vittoria dello spagnolo, un quinto set giocato a testa alta, senza sbagliare un colpo.

“Devi trovare la gioia nella sofferenza, questa è la chiave - ha dichiarato a caldo Carlos Alcaraz - Ancor di più sulla terra, ancor di più al Roland Garros. Devi lottare e soffrire. Come dico spesso al mio team, la sofferenza deve piacerti. È stata tra le partite più dure della mia carriera, seconda solo a quella con Jannik agli US Open. Lui ha un team fantastico - ha poi aggiunto - spero di giocare ancora tante partite come queste contro Jannik”.

Nonostante la disfatta sul campo, è arrivato il plauso delle istituzioni per quello che al momento è il più grande sportivo italiano. "In una giornata apparentemente dolorosa a livello sportivo sono convinto che trarrà spunto ulteriore per continuare a crescere - ha commentato il ministro dello Sport Andrea Abodi - Bravo Jannik, ancora di più oggi".