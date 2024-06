Paolo Bertolucci, lezione a Sinner: "Ho lanciato delle urla, non c'erano possibilità"

12 giugno 2024 a

Commenta così, deciso, Paolo Bertolucci quando parla della passata semifinale del Roland Garros tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, vinta dallo spagnolo di rimonta al quinto set. In finale, poi, il numero due al mondo ha avuto la meglio, sempre al quinto set, del tedesco Alexander Zverev: “Non ho mai dubitato Alcaraz perdesse la partita — commenta Bertolucci in un’intervista a Fanpage.it — perché poteva già chiudere nel 3° set, quando era 5-2. Primo, quarto e quinto poi li ha vinti in scioltezza. Bisognava che calasse Alcaraz, ma lui ha molte più armi, l’altro è monotematico. Fa bene determinate cose, ma lì si ferma, mentre Carlos ha tutto: lungolinea, incrociato, drop shot, servizio, un’accelerazione di dritto che Zverev si sogna. A rete poi è decisamente più forte”.

Intanto Alcaraz e Sinner rappresentano il futuro e continueranno a emozionare a lungo, in un duello teso e sul filo delle vittorie che può allungarsi a lungo: “C’è equilibrio su tutte le superfici fra loro — aggiunge Bertolucci — Poi bisogna dire che Sinner è stato vicino a vincere su una superficie più gradita ad Alcaraz, anche se la differenza è minima visto che ha vinto anche sulle altre e fa bene ovunque. Se dovesse scegliere il match della vita, lo giocherebbe sulla terra secondo me, cosa che non farebbe Sinner che preferirebbe indoor”.

Jannik, per migliorare, “deve gestire meglio e crescere da questo punto di vista — dice ancora Bertolucci — Alcaraz per esempio è più strutturato fisicamente, mentre Jannik non è ancora al top. Deve anche imparare a gestire all’interno del match determinate situazioni. Ad esempio in semifinale ho lanciato delle urla davanti alla TV quando l’ho visto rincorrere dei pallonetti, in due-tre occasioni, su cui si vedeva chiaramente che non c’erano possibilità di recupero: quelle cose ti uccidono e ti tagliano le gambe negli ultimi set. Il punto è perso, lascia andare, capisco la generosità, ma non deve sfociare in eccessi negativi”.

Intanto Alcaraz si è preso il terzo Slam della carriera, a soli 21 anni: “Se lui ha fatto meglio di Djokovic, Federer e Nadal alla sua età? Bisogna vedere poi la concorrenza, perché loro tre ne hanno vinti più di 60, ma si sono ‘ammazzati' tra di loro — dice ancora Bertolucci — Se fossero stati da soli, ne avrebbero vinti 30 a testa. Vediamo quale sarà la concorrenza e poi non dimentichiamo che per esempio Nole e Roger sono arrivati a 38 e 37 anni senza infortuni fisici gravi. Ci vuole tanta salute per andare avanti. Alcaraz ha già perso parecchi tornei e settimane per infortuni fisici. Arrivare a 20 ce ne vuole".