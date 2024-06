Euro 2024, Jamie Carragher: "Quando l'Italia sarà eliminata", ricoperto da insulti

14 giugno 2024 a

Gli Europei stanno per cominciare. Ci siamo, inutile girarci intorno, tra poche ore prende il via la massima competizione continentale per Nazionali che assegnerà la coppa 2024 dopo la vittoria degli azzurri nel 2021.

A questo punto in tanti si chiedono, dove può arrivare questa Italia di Spalletti? Riusciremo a mettere le mani ancora una volta sulla coppa? Riusciremo con una nuova squadra a blindare il titolo?

I dubbi ci sono (e pure tanti) ma di fatto siamo una Nazionale con 4 mondiali sul petto, abbiamo vinto per due volte l'Europeo e forse nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di reputare la nostra squadra non all'altezza di questa sfida. Gli inglesi rosicano ancora, forse non hanno digerito la pasta asciutta della finale di Wembley e ora qualcuno che sogna di il trionfo comincia già denigrare l'Italia. Jamie Carragher, ormai commentatore ed ex stella della premier, ex difensore del Liverpool, non ha usato parole tenere: "Il girone più bello ed equilibrato è quello con Spagna, Croazia e Italia. Sarà un girone che si deciderà all’ultima partita, ma alla fine credo che la Spagna arriverà prima con la Croazia seconda. Hanno uno dei migliori giocatori della storia del calcio come Luka Modric, senza dubbio. L’Italia arriverà invece terza e l’Albania ultima. Non penso comunque che gli azzurri si qualificheranno neanche tra le migliori terze, usciranno ai gironi. Sono in un gruppo molto difficile e per questo faranno pochi punti". Insomma, se dovessimo arrivare davanti, manderemo una letterina a Carragher. E ovviamente sui social è stato ricoperto da insulti.