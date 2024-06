Matteo Berrettini torna dopo 2 mesi e va in finale a Stoccarda: il dritto che annichilisce Musetti

15 giugno 2024 a

Non ha mezze misure, Matteo Berrettini: o salta tornei per infortunio o gioca e brilla. Il tennista romano ha vinto il derby contro Lorenzo Musetti ed è approdato alla finale a Stoccarda.

Al rientro dopo 2 mesi e aver saltato per condizioni atletiche non ottimali tornei sulla terra rossa come gli Internazionali d'Italia nella sua Roma e il Roland Garros a Parigi, ha quasi magicamente ritrovato gioco e condizione nel "Boss Open", torneo Atp 250 in scena sui campi in erba tedeschi, dove ha trionfato nel 2019 e nel 2022. Nella semifinale odierna Berrettini, numero 95 del mondo, in gara col ranking protetto, ha battuto abbastanza nettamente il toscano, numero 5 del seeding e 30 della classifica Atp, con il punteggio di 6-4 6-0. In finale ora troverà Jack Draper: il britannico ha infatti sconfitto con un doppio 6-3, 6-3 l'americano Brandon Nakashima nella prima semifinale. Con questo risultato, Berrettni vola già al numero 65 nel ranking e in caso di vittoria salirebbe addirittura alla posizione 55.

Scalda intanto i motori anche Jannik Sinner. Reduce dalla semifinale persa a Parigi contro Carlos Alcaraz, il numero 1 al mondo ha conosciuto il nome del suo avversario sull'erba di Halle, altro prestigioso torneo tedesco in scena dal 17 al 23 giugno. Il 22enne altoatesino se la dovrà vedere nuovamente con l'olandese Tallon Griekspoor, n.23. In caso di vittoria, potrebbe incrociare Stefanos Tsitsipas nei quarti e Daniil Medvedev in semifinale. In tabellone anche altri quattro italiani. Luciano Darderi, numero 41, inizierà il suo percorso contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 35 (chi vince con ogni probabilità sfiderà Tsitsipas). Flavio Cobolli, numero 50, sfiderà il tosto Hubert Hurkacz, numero 8.

Berrettini esordirà invece contro un qualificato, Lorenzo Sonego apre contro il serbo Miomir Kecmanovic nel match che determinerà il possibile avversario di Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, al secondo turno. Sinner è iscritto anche in doppio, in coppia con l'amico Hurkacz: debutteranno contro i numeri 3 del tabellone, Nathaniel Lammons e Jackson Withrow. I numeri 1 nel main draw di doppio sono gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori che debutteranno contro una coppia di singolaristi, Griekspoor e Struff.