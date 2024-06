Euro 2024, Luciano Spalletti: "Auguri Marcello", poi va via. Cosa significa

16 giugno 2024 a

a

a

L'Italia ha battuto l'Albania nell'esordio a Euro 2024. Dopo il gol degli albanesi che avrebbe potuto spezzare le gambe agli azzurri, è arrivata una grande prova di orgoglio. Gioco spumeggiante e un martellamento continuo sull'Albania hanno permesso agli azzurri di pareggiare prima e di portare poi a casa i tre punti. Questa Italia che ha la spina dorsale dell'Inter campione d'Italia ricorda per il gioco molto il Napoli di Spalletti. Un controllo a tutto campo della palla e un tiki taka che fa sbandare gli avversari con un controllo nello stretto davvero impressionante.

E così a fine partita Spalletti si è presentato davanti alle telecamere per commentare la partita e ha elogiato tutti i suoi giocatori. "Si sono viste tante cose buone, che però devono portare da qualche parte. Altrimenti, se restano fini a se stesse, non servono. Non siamo andati nella direzione di finire l'azione prima possibile, costruivamo ma poi tornavamo indietro. Abbiamo cambiato troppo spesso e troppo velocemente l'idea del modo di andare a fare male", ha affermato Spalletti.

Poi su Barella e compagni: "Sono stati doppiamente bravi, hanno partecipato a quello che è stato l'errore dei compagni di squadra. Si fa tutti la stessa cosa, siamo una squadra che fa tutto insieme, anche gli errori, si partecipa sia al gol che all'errore. Barella? E' stato bravo a svolgere un doppio ruolo insieme a Jorginho. Alcune volte però ci siamo piaciuti troppo". Poi prima di andare via, e dopo aver risposto anche a una domanda di Fabio Capello ai microfoni di Sky, in modo delicato ha detto: "Auguri Marcello". Dice quella frase e va via. Parole dedicate al fratello, venuto a mancare 5 anni fa e che era nato il 15 giugno.