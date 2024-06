Euro 2024, clamorosa gaffe di Fabio Capello: non si accorge che Bastoni è collegato

16 giugno 2024 a

Il gol a freddo incassato dall'Italia nell'esordio di Euro 2024 con l'Albania ha sollevato qualche dubbio sul pacchetto arretrato. Di fatto l'errore grossolano di Bastoni e Dimarco è stato un campanello d'allarme per tutta la difesa. Va detto che Bastoni si è subito riscattato segnando il gol del pareggio che popi ha aperto le porte al trionfo azzurro. Ma ai microfoni di Sky c'è Fabio Capello a commentare il match e l'ex tecnico di Milan, Juve e Real critica i difensori azzurri affermando che c'è qualche problema nei tempi di reazione. Bastoni però in quel momento è in collegamento e Capello non si accorge della sua presenza e continua a parlare.

Così il difensore azzurro fa una smorfia sorridendo e sembra dire "ma Capello dice sul serio?". Momenti di imbarazzo dunque. Bastoni risponde per le rime: "Sicuramente incontreremo attaccanti più veloci di noi – racconta a Sky -. Ma praticamente succede quasi sempre che l'attaccante è più veloce del difensore, ma l'importante è saper comportarsi e so come fare". E su quel gol dopo soli 30 secondi, ha affermato: "Nessuno si aspettava questa partenza, prendere gol così con 50 mila tifosi loro ci poteva buttare giù, invece abbiamo saputo reagire e sono orgoglioso della squadra. E con Calafiori mi trovo bene. È un grandissimo giocatore e lo ha dimostrato al Bologna".