Euro 2024, il grave insulto degli albanesi all'Italia: cosa spezzano prima della partita

In questi casi è giusto dirlo, buona la prima, ma è già tempo di archiviare il debutto con vittoria di Dortmund. Giovedì c’è la Spagna che ha avuto una partenza da furie rosse: 3-0 alla Croazia e avanti tutta. A Gelsenkirchen il 20 si sfideranno le due capoliste del girone B e anche se il successo contro l’Albania risale a poche ore fa, già questa mattina l’Italia tornerà in campo. Alle 11.45 allenamento all’Hemberg Stadion di Iserlohn per cominciare a preparare la sfida contro Morata e compagni. Per chi è sceso in campo ieri il programma dovrebbe prevedere il classico lavoro defaticante, normale seduta, invece, per chi non ha giocato o è subentrato alla fine.

Cancelli dello stadio di Iserlohn aperti solo alla stampa e soltanto per i primi 15 minuti. Da valutare le condizioni di Fagioli dopo il problema accusato successivamente all’ultimo test con la Bosnia, ma anche di chi con l’Albania ha speso tante energie o preso qualche botta (Chiesa per esempio). Intanto nell'attesa della sfida con gli iberici, sui social impazzano i video dei tifosi albanesi che prima della partita hanno provocato i tifosi italiani. Infatti diversi gruppi di ultras albanesi hanno spezzato gli spaghetti davanti agli occhi dei tifosi azzurri. Un modo per oltraggiare il piatto principe della cucina italiana.