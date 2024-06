Euro 2024, la figuraccia di Fabio Capello su Pickford: "Adesso mi scalcia come un mulo"

17 giugno 2024 a

Tra gli opinionisti che stanno seguendo in Germania i campionati di Euro 2024 c'è anche Fabio Capello. In passato l'ex tecnico di Milan, Roma e Juventus ha anche allenato nazionali prestigiose come la Russia e l'Inghilterra. Ed ora commenta le partite per Sky Sport.

Come sempre, non risparmia elogi e critiche ai giocatori che si contenderanno il titolo di campioni d'Europa. Ieri, domenica 16 giugno, si trovava sul terreno di gioco della sfida tra i Tre Leoni di Gareth Southgate e la Serbia di Dusan Vlahovic. Ed è stato protagonista di un divertente siparietto insieme al giornalista Gianluigi Bagnulo.

Capello, insieme a Bagnulo, stava commentando a bordo campo la rosa dell'Inghilterra, sottolineando che l'unico punto debole della nazionale di Southgate era dato da Jordan Pickford, il portiere in forza all'Everton. L'estremo difensore inglese si stava riscaldando proprio dove c'era la loro postazione e così il giornalista ha suggerito scherzosamente a Capello di parlare a bassa voce dei portieri inglesi: "Non parlare troppo male di Pickford che è qua". Capello a quel punto è scoppiato a ridere: "È venuto apposta, adesso mi scalcia come un mulo".

Buona la prima per l'Inghilterra: batte la Serbia con un gol di Bellingham

Entrambi si sono lasciati andare a una lunga risata, esattamente come Paolo Di Canio, Ogbonna, presenti in studio. "Abbassiamo la voce" chiosa il giornalista nel bel mezzo di in un clima sicuramente scherzoso e divertente.