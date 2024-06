Cristiano Ronaldo perde la faccia: il gestaccio al portiere in terra dopo il gol

Roberto Tortora 19 giugno 2024 a

A 39 anni suonati Cristiano Ronaldo ha centrato il record della sesta partecipazione consecutiva al campionato europeo di calcio e non è stato soltanto mero atto di firma, perché all’esordio con il suo Portogallo contro la Repubblica Ceca ha dimostrato di essere ancora in forma e ancora in grado di incidere.

La sua squadra ha vinto non senza fatica contro la Cechia, trovatasi a sorpresa in vantaggio con Provod al 62’. I lusitani hanno spinto a più non posso e sono stati aiutati dalla dea bendata, prima trovando il gol del pari con l’autogol di Hranáč, quindi, al 92’ è arrivata la zampata di Francisco Conceição, figlio d’arte dell’allenatore ed ex-calciatore di Lazio, Parma e Inter.

Gioia immensa e rabbia sfogata per aver scampato il pericolo, forse un po’ troppo però, perché CR7, e non è la prima volta, si è macchiato di un brutto gesto nei confronti dell’avversario. Al gol del compagno, è transitato davanti al portiere ceco Stanek, a terra, e gli ha esultato in faccia con tanto di pugno chiuso. Non contento, Ronaldo è tornato a centrocampo, ha incrociato il numero 8 avversario Sevcik e gli ha urlato qualcosa avvicinandosi con la testa a pochi centimetri di distanza.

Sicuramente Ronaldo era anche amareggiato per non aver trovato la via del gol o, forse, era rammaricato perché nel pomeriggio il turco Arda Güler gli ha tolto il primato di calciatore più giovane a segnare in un Europeo, ma questo non giustifica tanta acredine nei confronti di avversari che hanno giocato correttamente la propria partita e non hanno mai mostrato segni di antisportività. Una vittoria, quella del Portogallo, sporcata dai gesti di un campione che troppo spesso ha dimenticato di rappresentare un simbolo per i giovani di tutto il mondo e che, sicuramente, non ha dato un bell’esempio.