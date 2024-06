Zverev esulta in faccia a Sonego: italiano sconcertato

20 giugno 2024 a

a

a

La Germania dello sport, in questo momento, è al centro del mondo. Oltre a Euro 2024, si sta giocando anche il torneo di tennis di Halle dove ieri, mercoledì 19 giugno, è andato in scena il match tra il padrone di casa Alexander Zverev e l’azzurro Lorenzo Sonego. Una sfida che ha visto trionfatore il tedesco, che dopo una gara combattutissima ha sconfitto l'italiano in soli due set. Ma si sà, il calcio è sempre il calcio. E quando gioca la nazionale il rischio per ogni appassionato è quello di distrarsi da quello che dovrebbe essere il proprio lavoro. Anche se di mestiere fai il professionista di tennis.

Alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda è andata in scena anche la partita della fase a gironi tra la Germania, squadra che ospita il torneo europeo, e l'Ungheria del ct italiano Marco Rossi. Un match forse dall'esito scontato, con la nazionale di casa che ha superato il rivali di Budapest 2 a 0. E ha conquistato così il passaggio del turno suscitando il plauso di tutti i tifosi tedeschi. Anche di quelli più noti, come lo stesso Zverev.

Germania come un treno, Ungheria travolta: ora Marco Rossi rischia

Il tennista tedesco, consapevole che sugli spalti ci fossero tifosi che seguivano con il proprio smartphone gli europei, ha tenuto le orecchie aperte per tutto il match. E, non appena gli spettatori hanno esultato al raddoppio della Germania a opera di İlkay Gündoğan, non ha contenuto l'emozione, festeggiando in faccia all'italiano. Sonego, che in quel momento attendeva di rispondere al servizio dell'avversario, è rimasto completamente di stucco.