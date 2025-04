"A Jannik Sinner non basta più": nelle ultime ore, una voce clamorosa

A Montecarlo si è aperta ufficialmente la stagione di caccia. Brevissima, va detto, durerà meno di un mese: è la caccia a Jannik Sinner, che oggi riprende ad allenarsi "in pubblico" dopo aver scontato i primi due mesi di squalifica per doping dopo il patteggiamento con la Wada a 3 mesi di stop per il caso Clostebol.

"Se Jannik me lo chiedesse, sarei il primo a dargli una mano. Sono pronto ad allenarmi con lui", aveva detto l'amico e compagno di Davis Lorenzo Sonego all'inizio del calvario del numero 1 del ranking Atp. Oggi, ricorda Repubblica, "Sinner può ufficialmente riprendere in mano una racchetta. O per lo meno, farlo in qualche struttura affiliata a una federazione e contro tennisti professionisti". Il meteo potrebbe giocare contro l'altoatesino e soprattutto i curiosi: "Oggi a Montecarlo ci sono buone probabilità che piova, e comunque al Country Club devono smontare tutte le strutture allestite per il torneo finito ieri - sottolinea sempre il quotidiano - «Qui non verrà. Troppa confusione. Domani, magari»", dicono al circolo.