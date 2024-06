Nostradamus, la profezia dell'erede Tarot: "Euro 2024, ecco chi vince"

Roberto Tortora 20 giugno 2024 a

Nel calcio la scaramanzia è tutto e ci si appiglia davvero a qualsiasi cosa nella speranza di poter vincere le partite e, magari, un trofeo importante. L’ultima profezia, così, sorride all’Inghilterra, storicamente deludente nelle manifestazioni ufficiali, anche se, da qualche anno, con le nuove generazioni, si è resa sempre protagonista, riuscendo ad arrivare spesso in fondo ai tornei, ma senza alzare nessuna coppa.

L’ultimo vaticinio è quello del serbo Milan Radonji alias Milan Tarot, che si autodescrive come “il più grande mago del mondo” e predice regolarmente il futuro nei programmi televisivi balcanici, tra Serbia, Croazia e Bosnia. E, a quanto pare, sarebbe discendente nientemeno che del grande Nostradamus, come lui stesso spiega: “Mio cugino, della nona generazione, è Nostradamus!”.

Questa la profezia del mago Tarot: “Andranno male tutte le grandi nazionali all'Europeo tranne l'Inghilterra che probabilmente vincerà". Una previsione, il mago serbo l’ha fatta anche sulla Scarpa d’Oro: "Harry Kane che segnerà più di 10 gol e sarà una grande festa per tutti".

Staremo a vedere, sta di fatto che, all’esordio, pur vincendo proprio contro la Serbia grazie ad un gol della stella del Real Madrid, Jude Bellingham, la nazionale di Southgate non ha convinto al massimo e lo stesso attaccante del Bayern Monaco, Kane, ha giocato molto più per la squadra che per sé stesso, comparendo poco o nulla nell’area di rigore avversaria a caccia del suo primo gol nel torneo. Oggi pomeriggio, nella partita delle 18 al Waldstadion di Francoforte contro la Danimarca, quelli che amano definirsi “gli inventori del calcio” avranno già l’opportunità di staccare il pass per gli ottavi di finale, se riusciranno a battere la Danimarca del redivivo Christian Eriksen, che ha chiuso il cerchio del suo personale dramma cardiaco andando a segno nella gara inaugurale contro la Slovenia, dopo che, tre anni fa, era stramazzato al suolo per un colpo al cuore durante la gara contro la Finlandia. Quanto all’Inghilterra, solo il tempo ci dirà se il mago ci avrà visto giusto.