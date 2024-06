Euro 2024, Luka Modric impazzisce per una domanda su Italia-Croazia: "Vado via"

20 giugno 2024 a

Luka Modric ha qualche nervo scoperto. Evidentemente le prestazioni della sua Nazionale, la Croazia, non convincono e nemmeno le sue. Infatti l'ex pallone d'oro ha perso quel modo di imporre il suo gioco che aveva incantato Madrid. E sulla stampa croata il principale indiziato del flop a Euro 2024 è proprio lui. I commentatori chiedono un ringiovanimento della rosa e di fatto chiedono anche a gran voce a Modric di farsi da parte per lasciare spazio ai ragazzi. Cosa che finora non è accaduta.

Ma Modric teme anche l'incontro con l'Italia che chiuderà il girone e che di fatto potrebbe segnare l'appuntamento da fuori o dentro proprio per la Croazia. E così dopo la domanda di un giornalista spagnolo che gli ha chiesto se fosse il caso di far giocare la linea verde contro l'Italia, Modric ha abbandonato la postazione per le interviste: "Davanti a questa domanda io me ne vado". E immediatamente è scoppiato il caso. Insomma nello spogliatoio della Croazia si respira un'aria di tensione mai vista prima. E pensare che fino a qualche anno fa questa nazionale ha anche disputato la finale di un Mondiale perso poi con la Francia nel 2018. Di quella squadra, a quanto pare, non è rimasto nulla.