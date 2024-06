Euro 2024, Italia-Spagna e la lite tra Spalletti e De La Fuente: volano parole grosse

20 giugno 2024 a

Italia-Spagna di questo Euro 2024 è una vera e propria battaglia. Momenti di tensione tra Spalletti e De La Fuente a bordo campo: il CT della Spagna voleva provvedimenti sanzionatori per i calciatori azzurri dopo una serie di interventi e il commissario tecnico dell'Italia non era dello stesso avviso. Qualche scintilla subito rientrata. Insomma i nervi sono tesi.

Del resto Spalletti nelle conferenze stampa che hanno preceduto il match ha usato parole molto chiare: "Noi siamo vestiti da Giorgio Armani, che è conosciuto in tutto il mondo: si va a giocare con lo stesso abito, disposti a sporcarselo se ce ne fosse bisogno e tentando di essere noi stessi, mantenendo la voglia matta di fare la partita e di misurarci contro una scuola tattica tra le più forti. Non vogliamo avere rimpianti", aveva detto il ct. Poi aveva aggiunto, rivolgendosi a un giornalista spagnolo: "Non sopravvalutatevi. Abbiamo totale rispetto per la storia e la qualità del calcio spagnolo, ma non bisogna pensare a una Spagna più forte di quello che è: abbiamo le nostre possibilità di giocarci la partita, vedremo se siamo capaci o no". Carichissimo come sempre il nostro Ct.