Euro 2024, Platinì umilia Mazzocchi in diretta Rai: "Bella cag*** di domanda"

"Chi è, Michel, il calciatore francese più forte di tutti i tempi?": Marco Mazzocchi lo ha chiesto a Platinì a Notti europee, la trasmissione dedicata agli Europei in onda su Rai 1. "Do una risposta politica - ha risposto allora l'ex centrocampista - questa è una bella ca**ta di domanda". A quel punto sono scoppiati tutti a ridere e qualcuno in studio al conduttore ha detto: "Te la sei cercata". In molti sui social si sono schierati con Platinì. Qualcuno, per esempio, sulla piattaforma X (ex Twitter) ha scritto: "Michel mente superiore". Qualcun altro invece: "Michel sempre il top di tutto". E ancora: "Che trasmissione deprimente".

Ieri invece Mazzocchi si è reso protagonista di un'altra gaffe nel corso della trasmissione. In collegamento c'era l'ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci, non convocato dal tecnico azzurro Luciano Spalletti per Euro 2024. A un certo punto il conduttore gli ha chiesto: "Hai smesso di giocare Leo?". Una domanda surreale, dal momento che il calciatore si è ritirato solo un mese fa. "Sì, ho dato l'annuncio il mese scorso...", ha risposto infatti lui, non nascondendo con una certa stizza. "Mi dispiace...", ha commentato Mazzocchi nell'imbarazzo generale dello studio.