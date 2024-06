Jannik Sinner, crisi di riso incontrollabile in campo: delirio sugli spalti (e il finale è clamoroso)

23 giugno 2024 a

Lo Jannik Sinner che non ti aspetti, quello che si è visto, in un frangente, in campo contro Zhang nella semifinale del torneo di Halle, poi vinta dall'altoatesino. Già, perché mentre stava per battere, in seguito allo starnuto di uno spettatore sugli spalti, Sinner ha avuto una incontrollabile crisi di riso. Insomma, non riusciva più a fermarsi: scene mai viste, se il protagonista è l'azzurro di 22 anni.

Il tutto è avvenuto mentre Sinner serviva nel secondo set per il 6-5 a favore dell'avversario cinese. Jannik aveva appena annullato palla break e set-point, dunque stava per battere sul 40 pari. Poi, lo starnuto e la crisi di riso. E Sinner ha trascinato anche il pubblico, che a sua volta ha iniziato a ridere in modo fragoroso.

Dunque Jannik si rimette, riprova a battere, ma ancora una volta scoppia a ridere. Altre risate del pubblico e poi anche di Zhang. Si arriva al terzo tentativo. E questa volta Sinner ce la fa, si ricompone. Il risultato? Un ace, fondamentale per portarsi sul vantaggio interno e poi vincere il game. Alla fine, avrebbe vinto il set al tie-break per 7 a 3.