Euro 2024, Italia-Croazia? Menù con prezzi diversi: scoppia il caos al ristorante

Questa sera, lunedì 24 giugno, l'Italia sarà chiamata alla prima - si spera non ultima - prova decisiva per continuare il suo cammino a Euro 2024. I ragazzi di Luciano Spalletti dovranno affrontare la Croazia di Luka Modric nella terza sfida del Girone B. Non sarà certamente una partita da prendere sotto gamba, soprattutto dopo la terrificante prestazione sfoggiata nel precedente turno contro la Spagna. Alla nostra Nazionale basta solo un pareggio per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta degli Europei. Ma, come ha ricordato lo stesso Alessandro Bastoni, anche all'Inter bastava solo un pareggio contro l'Atletico Madrid per avanzare in Champions. E sappiamo tutto come invece è andata a finire.

Il clima a Lipsia, dove si disputerà il match azzurro, è già rovente. I tifosi croati sono in netta superiorità numerica: si parla di 25.000 tifosi croati contro circa 10.000 italiani. Ma, come riporta il Corriere, sta facendo molto discutere una curiosa scelta di marketing di un ristoratore locale. L'uomo avrebbe infatti proposto un doppio menù, uno per i tifosi croati e uno per quelli italiani, con prezzi diversi. Per loro risotto Djuvec con kebab e ajvar (piatto tipico dei Balcani) a 11,50 euro; per noi classica focaccia con formaggio, prosciutto, pomodorini, rucola e mozzarella a 9,80. "Quasi due euro in meno, perché?", si sono lamentati i croati.

Polemiche culinarie a parte, la formazione italiana che scenderà in campo stasera sarà molto rimaneggiata rispetto a quella che è caduta sotto i colpi letali dell'Invincibile Armata spagnola. Di seguito i probabili 11 azzurri. Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Darmian; Jorginho; Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa; Retegui. Ct. Spalletti.