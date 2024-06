Euro 2024, il clamoroso sfogo di Gigio Donnarumma: difesa italiana in tilt

24 giugno 2024 a

a

a

Nonostante i soli due gol incassati nelle prime due partite del Girone B di Euro 2024, la difesa della Nazionale italiana non sembra degna di quelle del passato azzurro. Complice la poca esperienza o forse l'abilità degli attaccanti avversari, Luciano Spalletti ha di che preoccuparsi. Al momento, l'unico che in quel reparto sembra ancora dare garanzie di buone prestazioni è proprio Gigio Donnarumma, che di mestiere fa la saracinesca. Un vero para rigori, come ha dimostrato anche in occasione del penalty sbagliato da Luka Modric. O, ancora, quando negli ultimi Europei vinti proprio dagli azzurri, è stato il vero incubo dei tiratori inglesi. Per informazioni, chiedere a Bukayo Saka e Jadon Sancho.

Un primo tempo all'insegna della difficoltà. E, soprattutto, dei guantoni del portiere del Paris Saint Germain. Lo si era capito già dai primissimi minuti del match, quando i croati hanno cominciato a farsi vedere dalle parti di Donnarumma. Al 4' minuti, per esempio, l'ex Milan intercetta un tiro velenosissimo dalla lunga distanza. Una parata sia utile per il risultato della partita sia per i fotografi a bordo campo. Poi quello sfogo di Gigione, che sembra quasi invitare i suoi compagni a prestare più attenzione alle abilità balistiche dei croati.

"Comportamenti che non voglio rivedere": il siluro di Spalletti prima del match, il caso è clamoroso

Non soffre solo Donnarumma, soffrono anche tutti gli spettatori italiani incollati alla televisione. Su X, per esempio, un utente ha postato il video della grande parata dell'ex Milan, con allegato questo commento: "Mi sento come Donnarumma onestamente". E come dargli torto...