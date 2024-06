Inghilterra, pari (e fischi) con la Slovenia ma è primo posto. Danesi avanti e Serbia out

26 giugno 2024 a

All'Inghilterra basta un pareggio con la Slovenia per chiudere al primo posto il girone. A Colonia finisce 0-0 il match valido per la terza giornata del Gruppo C di Euro 2024 e caratterizzato da poche emozioni. La nazionale di Southgate delude ma sale a 5 punti e stacca il pass per gli ottavi. L'Inghilterra si qualifica davanti alla Danimarca, che pareggia con lo stesso risultato contro la Serbia e raggiunge quota 3 punti. Stesso bottino per la Slovenia, che entra tra le migliori terze e avanza.

Si chiude con un pareggio anche l'altra sfida del Gruppo C tra Danimarca e Serbia. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera è 0-0. Risultato che premia i danesi, che salgono a quota 3 e accedono agli ottavi da secondi, alle spalle dell'Inghilterra e davanti alla Slovenia, grazie al miglior piazzamento nelle qualificazioni. La Serbia non crea mai pericoli, conclude il girone all'ultimo posto con 2 punti ed è eliminata. La Danimarca affronterà la Germania sabato 29 giugno a Dortmund.