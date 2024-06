Euro 2024, il grave furto prima di Italia-Svizzera: trafugati tre pc, è allarme

26 giugno 2024 a

a

a

La prossima avversaria dell’Italia di c.t. Luciano Spalletti è già nota: la Svizzera di Murat Yakin. Il match è in programma in un posto del cuore: l’Olympiastadion di Berlino, dove nel 2006 alzammo la Coppa post-vittoria ai calci di rigori contro la Francia di Domenech. Allora si trattava dei Mondiali, oggi del Europei, e il match non ha la stessa portata di peso, sebbene comunque importantissima per andare avanti, nella prima partita dei turni a eliminazione. La Svizzera ha sorpreso nel Gruppo A, chiudendo solo seconda alla fortissima Germania, favorita per la vittoria dell’edizione e fermata domenica sull’1-1 finale. Ma per preparare l’ottavo contro la nostra Nazionale dovrà fare i conti con un problema in più: cercare di rientrare in possesso dei tre computer rubati agli uomini dello staff, rubati martedì.

A riferire del furto dei tre pc è il quotidiano tedesco Bild, che ha citato come fonte Adrian Arnold della Federcalcio elvetica. "Confermo che dall'hotel dove soggiorniamo sono stati rubati tutti e tre computer portatili di dipendenti della nostra Federazione e che la polizia è stata informata”, le sue parole. Quanto alla sensibilità e l’importanza dei dati contenuti nei computer, Arnold ha minimizzato: "Non si tratta di cose di cui abbiamo immediatamente bisogno per un’analisi precisa — ha detto ancora — Se si tratta di un attacco ai dati della Svizzera, è stato portato alla squadra sbagliata”. Ma a quanto pare, nonostante le parole rassicuranti, gira voce della grande preoccupazione ai piani alti della Federazione elvetica.

Il dettaglio (pazzesco) dell'azione di Calafiori sul gol di Zaccagni che nessuno ha notato | Guarda

Intanto proprio il c.t. della Svizzera, Yakin, ha lanciato la sua battaglia prima del match contro l’Italia: "Abbiamo qualità a sufficienza per questa partita — le sue parole — Non vogliamo preoccuparci più di tanto dell'Italia: penso sia vero il contrario perché le cose per noi stanno funzionando bene”. E ancora: "Abbiamo seguito attentamente la partita dell'Italia analizzandone tattica e strategia — ha concluso — in questi giorni approfondiremo. Sinceramente non vediamo l'ora. Sono imprevedibili, ma siamo preparati. Anche sotto l'aspetto mentale: abbiamo qualità a sufficienza per sopravvivere a una partita come questa.