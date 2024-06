Euro 2024, Rabiot prende a schiaffi la Juve: clamoroso scippo da Milano

27 giugno 2024 a

Adrien Rabiot considera finita la sua esperienza alla Juve. Così riporta Il Corriere della Sera, descrivendo di una società, quella bianconera, che ha capito le reali intenzioni del centrocampista francese, al momento impegnato nell’Europeo in Germania. Proprio il d.s. Cristiano Giuntoli avrebbe compreso che il francese e sua mamma Veronique puntano a guardare nuove soluzioni.

Per questo il dirigente non ha ricevuto nessuna risposta alla proposta di un contratto biennale con opzione per la terza stagione da 7,5 milioni annui, con tanto di fascia promessa, recapitata al vice capitano della Juventus. Per questo ora Giuntoli si sta guardando intorno, definendo l’intesa con Khephren Thuram, il fratello dell’interista Marcus, punta dell’Inter. Per poi dare l’affondo al vero colpo dell’estate: Koopmeiners dell’Atalanta, che la società della Dea valuta 60 milioni.

E Rabiot? È osservato con attenzione del Milan, dato che Furlani e Moncada sono alle prese con il restyling del centrocampo, considerando che la permanenza di Bennacer (cercato da diversi club arabi) può essere messa in dubbio. A Milano, l’algerino guadagna 4 milioni più bonus ed è legato al Diavolo fino al 2027. Ecco perché gli uomini mercato del Milan stanno cercando pedine utili: oltre a Youssouf Fofana del Monaco, che vuole 20-25 milioni, si studia con attenzione propria Rabiot, che porterebbe quell’esperienza mancante nello spogliatoio dopo gli addii di Giroud e Kjaer. Intanto, nelle passate ore, è stata segnalata una chiacchierata con la mamma, andata in scena per capire le cifre dell’operazione. Anche se la trattativa, riporta il CorSera, non è per nulla semplice, sullo stile di quella di Zirkzee.