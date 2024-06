Jannik Sinner, la rivelazione della fidanzata: "Troppi calciatori nel mio direct"

28 giugno 2024 a

Nota a tanti italiani per essere la fresca fidanzata di Jannik Sinner, ufficializzata solo durante il Roland Garros, Anna Kalinskaya ha confessato un retroscena legato ai suoi social e ai messaggi ricevuti in direct. Lo ha fatto durante un torneo a Berlino, dove ha partecipato a una sfida ‘telefonica’, rispondendo ad alcune domande.

Tra le tante, le è stato chiesto di svelare la persona più famosa presente nei suoi direct: “Non lo so, probabilmente qualche giocatore di calcio, quindi non lo farò — le sue parole — Non so, sono troppi calciatori. Quindi, non rispondo". Parole che, se da un lato hanno destato tanta curiosità tra i suoi fan e tifosi.

Intanto i due sono a Londra, dove si sono concessi una passeggiata nelle passate ore tra un allenamento e un altro. Jannik giovedì si è allenato con Djokovic, Anna con il suo staff. Il 22enne di Sesto è poi tornato a parlare della sua nuova fiamma dopo il successo nell’Atp 500 di Halle, in Germania, e prima di volare all’All England Club: un tifoso li ha intercettati nel corso di una loro passeggiata post allenamento, così ha chiesto di fare una foto con i suoi idoli. I due tennisti non hanno saputo dire di no, lasciandosi così immortalare insieme.