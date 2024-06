Euro 2024, l'Italia torna a casa: figuraccia con la Svizzera, finisce 2-0

29 giugno 2024 a

a

a

Niente da fare per l'Italia di Luciano Spalletti, che si arrende alla Svizzera agli ottavi dell'Europeo. Gli elvetici sono riusciti a imporsi sugli azzurri per 2-0 con i gol di Freuler e Vargas.

I problemi per la Nazionale iniziano quasi subito: al nono minuto ecco un malessere per Barella, che avverte un fastidio alla coscia sinistra. Gli azzurri, comunque, appaiono tecnicamente poco precisi nei primi minuti di gioco, con Di Lorenzo che al 12' riceve da Chiesa ma poi sbaglia il successivo passaggio in profondità per il compagno di squadra. Al 20' prima grande potenziale chance per l'Italia: dai 27 metri Barella batte un calcio di punizione, il pallone supera la barriera e raggiunge Di Lorenzo (in posizione dubbia) che tuttavia col mancino fallisce l'aggancio a tu per tu con Sommer.

Al 24' occasione importante per gli elvetici: Embolo, a tu per tu con Donnarumma, calcia a giro verso il secondo palo ma il numero uno azzurro compie un'altra parata strepitosa e salva l'Italia respingendo quel tiro. Al 26', invece, è Chiesa a essere pericoloso: si libera di due avversari e alla fine calcia rasoterra col destro ma trova la ribattuta di Akanji. Al 37' iniziano a spegnersi le speranze per la Nazionale. La Svizzera va in vantaggio, con Freuler che accorre nel cuore dell'area azzurra, stoppa il cross arrivato dalla sinistra e calcia in porta. Il suo pallone supera Mancini, poco puntuale in copertura, e Donnarumma.

Niente da fare nemmeno nel secondo tempo: a soli 30 secondi dall'inizio, la Svizzera segna il secondo gol della partita: il gol-lampo di Vargas. Al 74' l'Italia ci riprova: Zaccagni inventa in verticale per Scamacca, ma l'attaccante dell'Atalanta da due passi colpisce il palo! Per la Svizzera si tratta di una storica qualificazione ai quarti di finale. Italia eliminata.