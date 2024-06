Euro 2024, Spalletti dopo l'eliminazione: "Colpa del campionato e del caldo”

29 giugno 2024 a

"Ci sono mancati il ritmo, la freschezza, che fanno sempre la differenza": questo il commento a caldo di Luciano Spalletti al termine di Svizzera-Italia, con gli azzurri eliminati agli ottavi di finale dell'Europeo. "Stasera ho cambiato dei giocatori ma in questo momento non siamo in grado di fare più di questo", ha poi aggiunto il ct ai microfoni della Rai. Secondo lui, la situazione sarebbe peggiorata all'inizio del primo tempo: "Quel gol a inizio del secondo tempo ci ha tagliato le gambe, siamo stati poco incisivi, il ritmo ha fatto la differenza, il loro era più alto nel primo tempo e anche nelle individualità c'era un passo differente tra le coppie. Molti non sono stati continui a pressare, a rosicchiare centimetri".

A incidere - ha proseguito Spalletti - sarebbero stati anche la fine del campionato e le condizioni meteorologiche: "La strada per il mondiale è lunghissima, ma è un discorso da fare piano piano. Di certo ci vogliono più ritmo, più qualità e più sacrificio. Purtroppo ci sono un po' di cose che vengono anche dal come è finito il campionato. Non siamo arrivati in condizione e poi anche il caldo ha inciso". Ai microfoni di SkySport, invece, ha sottolineato "La responsabilità è sempre dell'allenatore, le scelte le ho fatte io. Parlerò con Gravina e sentiremo...". Gli azzurri sono stati eliminati dagli elvetici, che hanno messo a segno due gol: uno nel primo tempo firmato dal giocatore del Bologna, Freuler, e l'altro da Vargas a pochi secondi dall'inizio del secondo tempo.