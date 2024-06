Euro 2024, la faccina di Politano che umilia Spalletti dopo la Svizzera

30 giugno 2024 a

Una storia Instagram con l’emoticon che allarga le braccia. Così Matteo Politano dopo l’eliminazione dell’Italia per mano della Svizzera a Euro 2024. Il centrocampista del Napoli non è stato convocato dal Ct Spalletti per l’Europeo di Germania. nessun riferimento esplicito all’Italia nella storia, pubblicata dopo il triplice fischio.

Successivamente Politano ha cancellato il contenuto della storia Instagram. Politano era uno dei titolarissimi di Luciano Spalletti nel Napoli che ha conquistato il terzo scudetto della sua storia nel 2023. Intanto il ct Spalletti a fine partita, dopo il disastro con la Svizzera, ha reagito così alle domande dei giornalisti che chiedevano notizie sull'eventualità di un passo indietro: "La responsabilità è sempre dell'allenatore - ha detto il ct azzurro dopo l'eliminazione -, le scelte le ho fatte io anche se ho avuto solo 10 partite a disposizione prima dell'Europeo. Ci sono mancati ritmo e qualità individuale, per il futuro farò scelte differenti., Ora parlerò con Gravina e sentiremo".

E ancora: "Può sembrare che vada alla ricerca di giustificazioni - ha detto il ct azzurro -, ma c'è chi ha avuto 20 partite, altri ct 30, io ne ho avute 10 e avevo già il fucile puntato, mi si diceva 'devi vincere, devi vincere'. Ma con la Macedonia non si era vinto. Ho capito che ho bisogno di più conoscenze dirette per acchiappare il meglio. Ho anche avuto diversi giocatori infortunati sui quali contavo". Chissà cosa ne pensa Politano...