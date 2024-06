Euro 2024, la foto dell'Italia che fa il giro del mondo: insulti e sberleffi

30 giugno 2024 a

a

a

Dopo una prestazione così, è impossibile non diventare lo zimbello del calcio europeo e dei social. E così in queste ore sta circolando la foto del calcio d'inizio del secondo tempo degli ottavi di finale con la Svizzera. I nostri giocatori tutti sulla linea di centrocampo. Un secondo dopo il disastro con la difesa sguarnita e gli svizzeri a mettere a segno il 2-0 che ha definitivamente condannato l'Italia all'inferno dell'eliminazione.

Uno schieramento peraltro non nuovo per Spalletti, visto che il suo Napoli era solito aggredire così gli avversari dal calcio d'inizio. Una sorta di rituale per incutere timore nell'avversario che però questa volta si è rivelato fatale. E diverse testate importanti in giro per il mondo come ad esempio The Athletic e il Sun sghignazzano su di noi, descrivendo istante per istante quei 27 secondi che hanno portato al gol di Vargas che ha chiuso la partita in modo definitivo.

"Spero che qualcuno lo faccia...": l'imbarazzante sfogo di Buffon spiega tante cose sulla Nazionale

"Oddio" ha esclamato il telecronista della Bbc commentando quegli istanti quando ha intuito che la palla persa sarebbe poi in qualche modo finita alle spalle di Donnarumma. Purtroppo così è stato e la nostra cara Nazionale è tornata a casa con uno Spalletti che prima ha tentato di scaruicare le responsabilità sul campionato di Serie A, poi sul caldo e infine a denti stretti si è preso la sua porzione di colpa.

"Non torno indietro": Spalletti s'incolla alla panchina. E arriva la stoccata di Gravina