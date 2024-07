Balotelli, la replica dopo il video virale: "Con un'Italia così, la notizia è che sono ubriaco?"

01 luglio 2024 a

Non si è fatta attendere la risposta di Mario Balotelli al video andato virale sui social in cui lo si vede rotolarsi a terra a Lignano Pineta, durante una serata con gli amici: "Comunque ci tenevo a dire che ho visto il video dove cado per terra con i miei amici. Non vedo il problema di ridere e scherzare senza far del male a nessuno ed essere giudicato per una cosa del genere", ha detto l'ex attaccante del Milan. Il video ha spopolato nella giornata di ieri, domenica 30 giugno, dopo che l'ex centravanti della Nazionale è stato ripreso mentre cade da solo in strada, per poi rialzarsi e andare via: "Ha fatto serata", ha scritto chi ha pubblicato il video in rete.

"Non vedo il problema nel divertirsi con gli amici", così si giustifica super Mario Balotelli, 33 anni, all'inizio della storia su Instagram in risposta a tutto il clamore mediatico suscitato dal video della caduta. E poi arriva la frecciatina contro gli azzurri: "Dopo un'Italia così la notizia che deve uscire è che sono ubriaco? - chiede con ironia il calciatore - Ragazzi, dai su". E con questa stoccata alla Nazionale guidata da Luciano Spalletti, uscita agli Europei 2024 dopo aver perso 2-0 con la Svizzera, si conclude la replica video dell'ex Inter.

Anche se da ormai da qualche anno è fuori dal giro della Nazionale, super Mario Balotelli non ha smesso con il calcio giocato. Dal 2023 milita all'Adana Demirspor in Turchia, dove in 13 presenze ha collezionato la bellezza di sette gol.