Euro 2024, lo juventino Rabiot umilia gli azzurri: "Ma avete visto l'Italia?"

Un autogol di Vertonghen nel finale ha permesso alla Francia di accedere ai quarti contro il Belgio, anche se i media transalpini non sono apparsi entusiasti della prestazione di Rabiot e compagni.

Proprio il centrocampista della Juve, in conferenza stampa a fine gara, ha provato a difendere la prestazione dei suoi ricevendo però una riposta dura da parte di un giornalista, che gli ha fatto notare secco: "Hai visto l’Italia cosa ha fatto? Non sono stati belli e non hanno neanche vinto”. E in effetti il cammino della Francia non è stato spettacolare, ripensando che nei gironi hanno battuto l'Austria su autogol di Wober (1-0), non sono andati oltre lo 0-0 con l’Olanda e hanno pareggiato (1-1) con la Polonia grazie al rigore di Mbappé.

Ma Rabiot ha comunque difeso i suoi: “Abbiamo fatto comunque una buona partita ed è giusto che siamo nei quarti — le sue parole —. Non conta essere belli ma vittoriosi e noi siamo orgogliosi per come abbiamo giocato". Proprio questa citazione di Allegri ha portato alla frase del giornalista sull’Italia, per la replica decisa di Rabiot: "Per quanto visto nella fase a gironi potevamo aspettarcelo — le sue parole —. La Svizzera era arrivata molto più forte, per questo non mi sorprende che l'Italia sia stata eliminata. La squadra è anche giovane e aveva bisogno di tempo per lavorare col nuovo allenatore”.

Poi un ultimo pensiero sul suo futuro con la Juve, conscio che anche il Milan pensa a lui: ”Sono concentrato sull'Europeo con la mia Nazionale e vedremo cosa succederà dopo — ha concluso il centrocampista —. Non ho voglia di parlare di questo. Il mio focus è al 100% qui, poi ovviamente sono sempre in contatto con la società".