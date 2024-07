Medvedev impazzisce in campo a Wimbledon: pensa di aver perso, si siede e gesticola

03 luglio 2024 a

Vince in quattro set, Daniil Medvedev contro Alexandre Muller: il russo, così, avanza al quarto turno. Il francese viene regolato per 6-7, 7-6, 6-4, 7-5. Ma della partita si parlerà, in particolare, per una scena incredibile a cui ha dato vita proprio Medvedev, uno che quando in campo offre spesso e volentieri show indimenticabili. In questo caso, lo show è stato però del tutto involontario.

Eravamo sul finire del primo set, che poi Muller avrebbe vinto, e con discreta evidenza Medvedev non ricordava quale fosse il risultato. Eravamo al tie-break ed ecco che sul punteggio di 6-3 a favore del francese Medvedev si è andato a sedere in panchina. Insomma, pensava di avere già perso. Sugli spalti così come in campo attimi di spaesamento: nessuno aveva infatti capito che cosa stesse accadendo.

Ma non solo. Il numero 5 al mondo ha iniziato a gesticolare rivolgendosi verso la sua panchina, lamentandosi e indicando dei numeri. Resta la sostanza: Medvedev pensava che il primo set fosse terminato, dunque era andato a sedersi, pronto per il cambio campo, per bere e per confrontarsi con il suo box e con i suoi coach. Solo dopo qualche secondo, il russo si è accorto dell'errore: con espressione sorpresa è tornato in campo, tra le risate del pubblico e della sua panchina. Pochi secondi dopo, in ogni caso, Muller ha messo a segno il punto che gli è valso la prima partita.