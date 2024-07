Jannik Sinner, gioca la "sua" Anna e vince? Clamoroso: appena finita la partita...

04 luglio 2024 a

Dopo la vittoria nel meraviglioso match tutto italiano contro Matteo Berrettini, ecco che per Jannik Sinner è giorno di riposo, il tutto in attesa del terzo turno. Riposo meritatissimo: con Berrettini la partita infatti è stata durissima, c'è da ricaricare le batteria in attesa del serbo Kecmanovic, che incontrerà al terzo turno e contro il quale l'altoatesino ha sempre vinto.

Peccato che oggi, giovedì 4 luglio, fosse il turno di Anna Kalinskaya, la compagna di Sinner, che è scesa in campo contro la Bouzkova, vincendo per 6-4, 6-1 e qualificandosi, proprio come Jannik, per il terzo turno di Wimbledon. E così ecco che Sinner, oltre all'allenamento defaticante, ha trovato il tempo per incunearsi sugli spalti proprio per seguire la partita della sua Anna, di cui pare essere innamoratissimo (la russa non ha seguito dal vivo il match di Jannik con Berrettini, ma dall'hotel, questo perché la partita è terminata a tarda sera e lei doveva riposare in vista delle fatiche del giorno successivo).

Sugli spalti per seguire la Kalinskaya, Sinner ha provato anche a nascondersi, incappucciandosi con la felpa, ma ovviamente quello che è il numero 1 al mondo non può passare inosservato. Tanti, quasi tutti, lo hanno subito individuato. E infatti anche le telecamere, nel corso delle dirette televisive, hanno a lungo indugiato su di lui. Per inciso, al termine della partita, Jannik e Anna non si sono né baciati né abbracciati, anzi nemmeno salutati, il tutto in ossequio alla proverbiale riservatezza dell'altoatesino che, come è giusto che sia, ha lasciato l'intero palcoscenico alla compagna.