Holger Rune sfida Sinner: "Vediamo tra 15 anni"

06 luglio 2024 a

a

a

Non ci sta, Holger Rune, e lancia la sua sfida a Jannik Sinner e a Carlos Alcaraz. Legittimo, anzi ovvio in un mondo come quello del tennis altamente competitivo. Peccato che il 21enne danese, famoso nel circuito Atp per i suoi atteggiamenti bambineschi in campo e provocatori davanti a un microfono (o davanti all'arbitro), come spesso gli capiti calchi la mano sulle parole usate, finendo per sembrare sprezzante contro i rivali.

Al termine della sfida contro Wild a Wimbledon, vinta in 4 set, il numero 15 della classifica mondiale si dimostra molto fiducioso nelle proprie qualità. "Lo spagnolo è leader negli Slam - ha detto Rune a proposito di Sinner, attualmente al terzo posto dietro Sinner e Nole Djokovic - ma vediamo tra 15 anni chi sarà il leader". Rune, insomma, è convinto di poter dire la sua per il vertice mondiale e se dal punto di vista tecnico i presupposti ci sono (sempre considerando la necessità di una continua crescita), è dal punto di vista della tenuta psicologica il grande dubbio. Ma il buon Holger sembra fare finta di nulla.

"Ho fatto amicizia". Sinner, l'intervista dopo la vittoria che fa esplodere Wimbledon: ovazione | Video

"Non credo di aver detto che siamo i nuovi Big 3", si corregge poi, riferendosi al lui, Carlitos e Jannik paragonati ai dominatori degli ultimi 20 anni di tennis, Federer, Nadal e Djokovic (con Andy Murray buon quarto incomodo). "Ho sentito negli ultimi mesi o nell'ultimo anno che la gente ne parlava", ha ribadito il danese. "È molto positivo che la gente cominci a parlarne. Alcaraz è incredibile fisicamente, penso che si muova incredibilmente bene, legge bene il gioco, è un grande attaccante con un dritto e un rovescio molto forti. Penso che tutti abbiamo delle qualità".