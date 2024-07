Lory Del Santo piomba su Matteo Berrettini: "Senza cappello...", occhio al commento

06 luglio 2024 a

Una fan d'eccezione per Matteo Berrettini. O forse, una spasimante. Il bel tennista romano, 28 anni, è reduce dalla splendida prova a Wimbledon, dov'è uscito sì al secondo turno ma a testa altissima dopo un match all'ultimo punto contro l'amico Jannik Sinner. Uno spettacolare derby italiano che non avrà lasciato di certo indifferente nemmeno Lory Del Santo.

"Grazie Wimbledon. Always an honour competing in front of you all on Centre Court. Congrats Jannik Skinner. Great battle", scrive su Instagram Berrettini, già finalista sulla prestigiosa erba dello Slam inglese nel 2021. Traduzione: "Grazie Wimbledon. sempre un onore competere davanti a tutti voi su Centre Court. Congratulazioni Jannik Sinner. Grande battaglia". Tra le centinaia di commenti di fan entusiasti e commossi per lo spettacolo visto in campo, ecco all'improvviso il messaggio della 56enne attrice e showgirl rivelatasi giovanissima in tv a inizio anni Ottanta lanciata da Antonio Ricci in Drive In: "Senza cappello stai meglio...". Annotazione più emotiva che tecnica, non c'è che dire.

L'appunto per così dire estetico non inganni. La sempre seducente Lory ha una vera passionaccia per racchetta e pallina, come dimostrato qualche tempo fa quando è stata intervistata da Un giorno da pecora su Rai Radio 1, "Sono a Los Angeles, mi sono svegliata alle 5 per vedere la partita di tennis Musetti contro Sinner e ho scoperto che Jannik si è infortunato. Questi nuovi eroi del tennis sono fatti di porcellana, una volta Nadal vinceva 14 Roland Garros di fila, questi invece dopo due tornei già sono distrutti...",

L'ex concorrente di Isola dei famosi e Grande Fratello Vip, nonché regista della mitologica web-serie The lady, difendeva però Berrettini dalle critiche di chi lo aveva messo nel mirino per la sua storia (finita a inizio 2024) con Melissa Satta: "Ma visto che è infortunato si dovrà pur divertire. Non sono d'accordo con questi attacchi, non è vero però che sta male per colpa della Satta, che è una donna super atletica". Lapalissiana.