Euro 2024, caos a Berlino per Turchia-Olanda: saluto del lupo, fermati i tifosi

06 luglio 2024 a

Questa sera, sabato 6 luglio, all'Olympiastadio di Berlino andrà in scena il terzo quarto di finale di Euro 2024 che vedrà in campo la Turchia e l'Olanda. I tifosi turchi, molto numerosi in Germania, sono accorsi nella capitale tedesca per seguire i loro beniamini. Alcuni supporter però hanno esagerato nei festeggiamenti. Dopo aver esibito il controverso saluto del lupo e sono stati subito fermati dalla polizia. Una marcia dei tifosi "non è una piattaforma per messaggi politici", ha annunciato la polizia su X.

L'indignazione per il saluto del lupo è scoppiata quando il difensore turco Merih Demiral è stato squalificato per due giornate dalla Uefa, organizzatrice del torneo, per aver compiuto il gesto - che i critici vedono come un simbolo di estrema destra - dopo il suo secondo gol nella vittoria degli ottavi contro l'Austria. Il saluto del lupo di solito esprime l'affiliazione al movimento turco di estrema destra Ülkücü. Si dice che sia un simbolo contro le minoranze etniche dentro e intorno alla Turchia, ma i politici e i dirigenti del calcio turchi dicono che è solo un segno di "turchità" e il divieto è vergognoso. Il gesto del lupo è utilizzato in Turchia dal partito ultranazionalista MHP, partner del governo del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Während des #Fanwalk​s der türkischen Fans wurde massiv der #Wolfsgruß gezeigt.

Einsatzkräfte haben diesen deshalb angehalten und die Fans aufgefordert, das Zeigen dieses Zeichens zu unterlassen. Ein #Fanwalk ist keine Plattform für politische Botschaften.#b0607 #EURO2024… pic.twitter.com/9vBEtjiuZa — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) July 6, 2024

"E allora come la mettiamo con l'aquila sulla maglia della Germania? Qualcuno critica il fatto che i tedeschi hanno le aquile sulle loro maglie? O i francesi perché hanno un gallo come simbolo? Merih ha solo mostrato il suo entusiasmo per questa immagine", aveva protestato il presidente turco. Erdogan è atteso a Berlino per la partita e gli ultras hanno invitato i turchi a ripetere il saluto durante la partita all'Olympiastadion di Berlino.