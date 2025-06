Iran, la verità sui despoti "amici": "I dittatori difendono l'ayatollah, ma..."

Il futuro dell’Iran è in buona parte nelle mani del ministro degli Esteri Abbas Araghchi, l’uomo che negli ultimi dieci anni ha tenuto le fila dei negoziati con gli americani, prima con Obama e poi Trump. A lui spetta ora il difficile compito di fare la conta degli alleati ed è anche per questo, oltre che per la solita inutile riunione di emergenza dell’Organizzazione dei Paesi Islamici, che ieri si trovava in Turchia, a Istanbul, da dove ha poi preso un volo per Mosca per incontrare oggi Putin. Nei prossimi giorni è atteso anche a Pechino, ma tutto dipenderà dagli avvenimenti in corso.

RUSSIA

Il ministero degli Esteri russo ieri ha condannato gli attacchi americani sottolineando come si trattino di una grave violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, «che in precedenza avevano inequivocabilmente qualificato tali azioni come inaccettabili». Parole di rito necessarie per marcare una volta di più il territorio tra i due blocchi contrapposti, ma che assumono un significato ancora più profondo perché arrivano solo poche ore dopo quelle del presidente Putin che ha sottolineato il diritto dell’Iran «di perseguire programmi di tecnologia nucleare per scopi pacifici» e il fatto che l’Aiea (l’Agenzia internazionale per l’energia atomica) non abbia «prove o segnali che indichino lo sviluppo di armi nucleari» da parte di Teheran.

Putin ha escluso qualsiasi coinvolgimento di tipo militare in quanto «abbiamo già un’operazione militare contro coloro che pongono una minaccia alla Russia», ma ha garantito che Mosca è pronta a fornire «l’assistenza e il supporto necessari allo sviluppo dell’energia nucleare pacifica». Cosa può dunque ottenere Araghchi da Putin? Appoggio politico che consentirebbe all’Iran di avere maggior peso in caso di riprese delle trattative come Washington stessa vorrebbe.