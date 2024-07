Euro 2024, Alexander-Arnold: "Non ha voluto tirare il rigore". L'audio rubato: esplode il caso in Inghilterra

07 luglio 2024 a

a

a

Non brilla, l'Inghilterra, ma vola in semifinale ad Euro 2024: eliminata la Svizzera ai calci di rigore, decisivo l'ultimo penalty trasformato da Trenton Alexander-Arnold. Ora, la nazionale di Southgate affronterà in semifinale l'Olanda, che ha avuto la meglio nella serata di sabato 6 luglio sulla Turchia, battuta in rimonta.

Per l'Inghilterra certo non una partita leggendaria, ma quel che conta ovviamente è il risultato: ora i Tre Leoni sono a due vittorie dal titolo. Ma in Inghilterra si parla molto di qualcosa accaduto subito dopo il termine della partita. E il protagonista è sempre lui, Alexander-Arnold.

Infatti il difensore del Liverpool, dopo aver segnato il rigore decisivo, si è avvicinato a qualcuno del suo entourage, si è coperto la bocca con la mano ma non è servito: si è infatti capito che stesse dicendo al compagno che qualcuno, in squadra, si era rifiutato di calciare uno dei cinque rigori. Il tutto è avvenuto sugli spalti, dove Alexander-Arnold era salito per festeggiare.



Certo, non sarebbe la prima volta in cui un calciatore non se la sente di partecipare alla lotteria dei rigori. Ma le parole del difensore dei Reds hanno scatenato il gossip e le ipotesi più disparate: chi è che si è rifiutato di tirare? Tra i maggiori indiziati c'erano Eze e Luke Shaw, ma pian piano i sospetti si sono concentrati su Phil Foden, uscito durante il secondo tempo supplementare. Una "condanna", quella contro Foden, che però non è supportata da nessun indizio concreto.