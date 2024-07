Jannik Sinner, il colpo con cui fa venire giù Wimbledon: video virale

08 luglio 2024 a

Il 3-0 su Ben Shelton lo ha lanciato ai quarti di finale, dove se la vedrà contro Daniil Medvedev. Per Jannik Sinner quella di domenica a Wimbledon è un’altra vittoria molto convincente e ora il round di vittorie parla di Hanfmann, Berrettini, Kecmanovic e lo statunitense. Battutto anche con un grande colpo che lo ha portato sul 5-5 al terzo set, frutto di un riflesso geniale, colpendo la palla tra le gambe nonostante fosse stato preso in controtempo.

Shelton è stato costretto a rispondere sotto rete, prima che il diagonale dell’altoatesino tagliasse il campo e chiudesse l’azione positiviamente. Shelton, dopo il punto, ci è rimasto incredulo, conscio del punto fatto da Jannik. E non è mancato neanche un gesto rivolto da Jannik al suo angolo, per scherzarci su. Insomma, un clima nel team Sinner che è molto buono, e che non potrebbe essere altrimenti alla luce dei risultati.

Sinner cannibale, Shelton domato in tre set: ora i quarti. Il colpo che fa esplodere il centrale | Guarda

A fine gara, poi, l'interlocutore di Wimbledon ha stuzzicato il tennista italiano nell’intervista post-gara, parlando proprio della sua giocata da applausi, tra le più belle dei Championship, in un momento tra l'altro cruciale del terzo set. Jannik ha dato l'impressione di voler subito cambiare discorso: "È stata solo fortuna, non c'è niente da dire — per poi proseguire — Non so… qualche volta…. Non so davvero cosa dire onestamente", lasciandosi andare ad una risata contagiosa che ha coinvolto anche tutti i presenti sugli spalti. Insomma, per Jannik, reduce prima di Wimbledon dalla vittoria di Halle, è un grande momento. La speranza è che possa essere il più duraturo possibile.