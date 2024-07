Wimbledon, Musetti stende Perricard con un colpo pazzesco: vola ai quarti

08 luglio 2024 a

a

a

Wimbledon parla sempre più italiano. Dopo la vittoria di Jannik Sinner su Shelton, arriva un'altra impresa. Lorenzo Musetti batte il francese Giovanni Mpetshi Perricard e raggiunge il numero uno al mondo nei quarti di finale a Wimbledon. Non era mai successo di avere due tennisti maschi nei quarti così come non era mai successo di avere ben tre tennisti in questa fase del torneo inglese ancora in campo (tra le donne Jasmine Paolini è ai quarti). Eguagliato, invece, il record di presenze italiane nei quarti di finale di una prova del Grande Slam, un primato che si perde nell’alba dei tempi: avvenne nel 1948 al Roland Garros.

Oggi Musetti ha sfruttato al meglio la sua parte di tabellone e supera in quattro set il 21enne francese col punteggio di 4-6 6-3 6-3 6-2. Entrambi dotati di un gioco aggressivo, entrambi con il rovescio a una mano, 21 anni il francese e 22 l’italiano, Perricard e Musetti hanno dato vita a un bell’incontro nel quale, comunque, l’italiano ha sempre dato l’impressione di controllare l’avversario.

"Non so che cosa dire": il colpo (magico) con cui Sinner fa venire giù Wimbledon | Video

Dopo aver perso il primo set subendo un break, dal secondo ha giocato sempre con grande concentrazione sfoderando anche grandissimi colpi. E anche un tweener ’alla Sinner’ che non ha avuto la stessa fortuna del connazionale. Ai quarti di finale il tennista toscano attende il vincente del match fra il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e quarta forza del tabellone, e lo statunitense Taylor Fritz, 12 del ranking Atp e tredicesima testa di serie a Londra.

BRAVO LORENZO



Lorenzo Musetti secures a place in a maiden Grand Slam quarter-final by overcoming Lucky Loser Giovanni Mpetshi Perricard 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 #Wimbledon pic.twitter.com/EDLWt7bd7V — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024