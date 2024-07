Inghilterra all'ultimo respiro, Watkins ribalta l'Olanda: un'altra finale, 4 anni dopo

11 luglio 2024 a

Un gol del neo entrato Watkins al 90' regala all'Inghilterra la vittoria contro l'Olanda in semifinale e la qualificazione alla finale di Euro 2024 contro la Spagna. Domenica 14 luglio a Berlino saranno i ragazzi di Southgate a contendere a Lamine Yamal e compagni il titolo di campioni d'Europa. Gara equilibratissima a Dortmund, con l'Inghilterra che ai punti ha forse meritato il successo avendo giocato la sua miglior gara di questo Europeo. Nel primo tempo rete di Xavi Simons per l'Olanda al 7', pareggio dell'Inghilterra con Kane su rigore al 18'. Nella ripresa il gol vittoria di Watkins al fotofinish. Per l'Inghilterra è la seconda finale consecutiva agli Europei, dopo quella persa tre anni fa in casa contro l'Italia ai rigori. La nazionale dei Tre Leoni va ancora a caccia del sui primo titolo internazionale dopo il Mondiale vinto nell'ormai lontano 1966 sempre a Wembley. L'Olanda esce dal campo a testa alta, essendo arrivata fino alle semifinali nonostante assenze pesantissime fin dall'inizio come quelle di De Jong, Koopmeiners e De Roon a centrocampo.

Rispetto al match con la Turchia, nell'Olanda Koeman effettua un solo cambio. In attacco Malen vince il ballottaggio con Bergwijn nella linea dei trequartisti con Simons e Gakpo alle spalle di Depay. Nell'Inghilterra, Southgate ritrova Guehi in difesa al fianco di Walker e Stones. A sinistra confermato Trippier con Shaw in panchina, mentre in attacco Bellingham e Foden giostrano alle spalle di Kane. Prima della partita una autentica bomba d'acqua si è abbattuta sullo stadio, il campo ha retto perfettamente. Sempre prima della partita, da segnalare una serie di scaramucce tra tifosi inglesi e olandesi in un bar di Dortmund con 5 sostenitori britannici feriti lievemente.

Gara giocata subito ad altissima intensità, passano appena 7' e l'Olanda passa in vantaggio con un micidiale destro dal limite di Xavi Simons che si infila all'incrocio dei pali della porta di Pickford. Colpita a freddo l'Inghilterra ci mette qualche minuto per reagire, ma al 18' trova il pareggio con il solito Kane che trasforma da par suo un calcio di rigore concesso dall'arbitro con il supporto del Var per un fallo dell'interista Dumfries sullo stesso centravanti. La partita si accende e gli inglesi sfiorano due volte il vantaggio con Foden nel giro di dieci minuti: nella prima occasione il centrocampista del City si vede respingere sulla linea da Dumfries una conclusione a botta sicura, mentre nella seconda colpisce il palo esterno con un sinistro a giro dal limite. L'Olanda dal canto suo non sta certo a guardare e sfiora a sua volta il gol con un colpo di testa di Dumfries, su angolo, respinto dalla traversa. Nel finale di tempo il ct olandese Koeman perde per infortunio Depay, al suo posto in campo Veerman.

Nella ripresa Primo ritmi più blandi anche per via della stanchezza che inizia ad affiorare. L'Inghilterra continua a fare la partita, mentre l'Olanda è attenta a non concedere spazi e a chiudere le vie centrali per poi provare a ripartire in contropiede con il neo entrato Weghorst nuovo punto di riferimento offensivo al posto di Malen. Ma di fatto nella prima mezzora del secondo tempo i due portieri restano inoperosi. A dieci dalla fine ci prova di nuovo Simons con un destro al volo ciabattato dentro l'area di rigore, palla facile per Pickford. Sul capovolgimento di fronte è l'Inghilterra a trovare il gol con Saka, ma l'arbitro e il Var annullano per fuorigioco. Quando ormai la partita sembrava destinata a proseguire ai supplementari, proprio al 90' l'Inghilterra trova il gol che vale la qualificazione in finale. L'autore è l'attaccante dell'Aston Villa Watkins, entrato dieci minuti prima al posto di uno stanchissimo Kane, bravo a battere Verbruggen con un perfetto destro in diagonale. Esplode la gioia dei tifosi inglesi sugli spalti, mentre cala il gelo sulla decisamente più numerosa rappresentanza olandese. La nazionale dei Tre Leoni approda ancora in finale con l'obiettivo di riscattare la sconfitta di tre anni fa contro l'Italia.