Euro 2024. "sesso vietato". Inghilterra-caos, chi cacciano dal ritiro

Ci siamo, domenica sarà il giorno della partita delle partite all’Europeo. Spagna-Inghilterra per decidere se il titolo “tornerà a casa”, come provavano a dire i britannici anche tre anni fa contro l’Italia, o se sarà di nuovo della Spagna dopo un’assenza che durava dal 2012. Intanto la squadra di Southgate prepara la partita nel lussuoso Weimarer Golf & Spa Resort di Blankenhain, che ospita il ritiro della nazionale inglese, che ha toccato il mese di permanenza nella lussuosissima clausura a cinque stelle del Weimarer Golf & Spa Resort. Con un obiettivo voluto dall’allenatore: custodire la privacy dei calciatori. Per lasciarli concentrati, sono stati oscurati i vetri per impedire ai tabloid, che per il gossip non badano a spese, di scrutare lì dentro. In effetti sembrano rassegnati ai pettegolezzi di riporto, come quello sul presunto screzio tra Bellingham e la fidanzata.

Insomma, un ritiro blindato dove la concentrazione deve rimanere totale e spiccano dettagli alquanto strani: i corridoi sono profumati con le stesse essenze del centro tecnico di St. James e ogni giocatore ha nella sua camera singola le foto di figli, mogli, fidanzate, genitori, sorelle e fratelli, addirittura sui cuscini. Tutto compreso fanno 800 mila sterline, considerando che insieme al Portogallo l’Inghilterra è la sola che abbia scelto un ritiro fuori dal catalogo Uefa.

La speranza della FA è che servano per mettere fine a un ultradecennale sortilegio. Intanto i giocatori nel tempo libero si rilassano tra una partita a golf e una a padel, oppure un tuffo in piscina o una visita di mogli, figli e amici acquartierati a Erfurt e dintorni. Assente le wags, loro non sono accettate. I calciatori devono infatti rimanere concentrati.