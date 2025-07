Spagna, addio Pedro Sanchez: imminente la crisi di governo

L'obiettivo è di verificare se intendono mantenere il loro appoggio al premier in seguito all'entrata in carcere preventivo senza cauzione dell'ex segretario dell'Organizzazione, Santos Cerda'n, accusato di una presunta rete di tangenti legata a opere pubbliche. Feijoo ha definito " insostenibile " la permanenza del governo ed ha invitato Tellado a chiedere esplicitamente se il sostegno all'esecutivo sia ancora considerato "intatto" dalle forze politiche coinvolte, affermando che questo è "l'unico ostacolo perché gli spagnoli possano parlare e si possa tornare a riparare tanta decadenza".

Intanto il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Sumar si riuniranno domani per fare il punto sull'accordo di coalizione dopo la detenzione dell'ex segretario dell'organizzazione socialista Santos Cerdan. Sumar aveva richiesto l'incontro anche per dare un impulso alle misure concordate nel 2023 per la formazione dell'esecutivo. Per il momento non sono emersi dettagli su chi parteciperà'. Il ministro della Cultura, Ernest Urtasun, è stato il massimo rappresentante di Sumar alla prima riunione della commissione (che si e' tenuta a maggio dell'anno scorso), mentre da parte socialista aveva partecipato la vicepresidente del governo, Maria Jesus Montero, e il ministro della presidenza, Felix Bolanos.