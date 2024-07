Il Milan cerca i colpi, Inter e Napoli li chiudono: calciomercato, prime pesanti sentenze

Pasquale Guarro 15 luglio 2024 a

C’è qualcosa che non convince nel modo di operare del Milan in relazione al calciomercato. A partire dalle strategie, rivisitate in corso d’opera. L’iniziale linea guida imponeva di tesserare calciatori giovani, mentre in queste ore i rossoneri sembrano molto vicini ad accordarsi con Alvaro Morata (32 anni a ottobre), cui è stato proposto un quadriennale a 5,5 milioni di euro a stagione.

Inversione di rotta totale, ma a dirla tutta, quella che riguarda il calciatore spagnolo è un’eccezione accettabile e condivisibile, se hai considerato che in giro per l’Europa non ci siano punte in grado di offrire le giuste garanzie a un prezzo sostenibile. Il quesito che continua a trovare una risposta soltanto parziale è invece un altro: quanto concreto è l’interesse del Milan verso i vari profili emersi dalle indiscrezioni di mercato? La domanda sembra paradossale, ma ciò che dà credibilità a questa riflessione è proprio l’approccio che sta avendo il Milan.

Escluso Morata, il quale ha una clausola rescissoria, tutti gli altri calciatori accostati al Milan hanno un comune denominatore: Zirkzee (23), Pavlovic (23), Emerson Royal (25), Fofana (25), tutti e tre hanno già raggiunto l’intesa col club rossonero, ma Tottenham, Monaco e Salisburgo hanno ricevuto dai rossoneri offerte ritenute eccessivamente basse. E non di poco.

Partiamo dal serbo, il Salisburgo chiede 30 milioni di euro, i rossoneri ne hanno offerti 10 in meno, cioè 20 milioni. La forbice tra domanda e offerta è ampissima. Idem per il brasiliano, il Tottenham chiede 20 milioni, il Milan ne offre 12. Il discorso non cambia per Youssouf Fofana, i francesi chiedono 25, il Milan è arrivato per adesso a 15. Cosa c’è dietro questa strategia che di fatto sembra essere screditante per un club come il Milan, sia agli occhi del venditore, sia agli occhi dei tifosi rossoneri che quotidianamente cercano di aggiornarsi su tutte le novità di mercato?

Difficile trovare una risposta concreta a questa formula che vedremo poi in seguito dove porterà. Quello che sappiamo è che gli uomini mercato hanno un tesoretto di 50 milioni di euro da investire per rinforzare la squadra, ma questa non può essere una risposta all’interrogativo perché, ricordando una citazione di Antonio Conte, «se hai in tasca 100 euro, non ti accomodi allo stellato».

Altre risorse potrebbero poi arrivare dalle cessioni di Bennacer e Adli.

Sull’altra sponda del naviglio, l’Inter sta portando avanti i discorsi con il Verona per Cabal (23), nella trattativa potrebbe finire anche Kamate (19), giovane molto interessante della canterà nerazzurra. Il club, inoltre, ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Mehdi Taremi (31). L’attaccante iraniano arriva dal Porto a parametro zero e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. È il terzo colpo dell’Inter dopo Zielinski (30) e Josep Martinez (26). Altro acquisto ufficiale è quello del Napoli di Antonio Conte: il presidente De Laurentiis ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Buongiono (25). L’ex difensore del Torino è costato 35 milioni più 5 di bonus e ha firmato un contratto fino al 2029.

La notizia di mercato più succosa, però, potrebbe riguardare la Roma e indirettamente anche la Juventus: sono sempre più frequenti i dialoghi tra bianconeri e giallorossi, con questi ultimi che sembrano aver ormai abbandonato la pista Chiesa (26), orientandosi invece su un altro calciatore bianconero inserito nella lista dei partenti, ovvero Matias Soulé (21), su cui però ci sono delle difficoltà: in Inghilterra c’è infatti il Leicester, disposto a offrire di più, ma la Roma rimane in corsa perché per adesso può contare sulla preferenza del calciatore. Con la cessione di Soulé, la Juventus avrebbe abbastanza risorse per imprimere un’accelerata definitiva sulla trattativa con l’Atalanta per Koopmeiner (26) e anche per piazzare un colpo in retroguardia.

Con la cessione di Chiesa, i bianconeri andrebbero in fine anche sull’esterno offensivo. Piace sempre Sancho (24), valutato 40 milioni di sterline dallo United.