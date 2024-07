Gigi Buffon raddoppia, ecco il suo nuovo ruolo in Nazionale: stava per andarsene, ma...

24 luglio 2024 a

Da capo delegazione dell’Italia a direttore sportivo. Gigi Buffon ha pensato all’addio dopo il fallimentare Europeo di Germania, ma dopo aver parlato col presidente federale Gabriele Gravina ha ricevuto una promozione di ruolo. Il 30 giugno scorso non riusciva ancora a spiegarsi come la Nazionale avesse potuto sciogliersi a quel modo contro la Svizzera, senza reagire, senza orgoglio, senza sofferenza. Poi ha riflettuto bene e ora ha ricevuto questa promozione.

Ha speso la sua esperienza parlando spesso ai giocatori, ha provato ad accendere gli animi e le vigilie con i ricordi della sua lunga militanza azzurra. Ma, tutto sommato, la maggior parte delle energie le ha spese a firmare autografi e a sorridere nei selfie.

Senza ruolo più operativo, riporta la Gazzetta dello Sport, se ne sarebbe andato. I ruoli rappresentativi non erano da lui. Ora è stato accontentato e per questo sia a lui sia al coordinatore delle nazionali giovanili Viscidi sono state ridisegnate le funzioni da settembre. Sarà più vicino alla squadra e al campo, senza invadere le competenze di Luciano Spalletti. Sarà attivo anche tra un ritiro e l’altro, tenendo i contatti con i giocatori e con i club. Buffon si è diplomato d.s. a Coverciano nel febbraio scorso. La figura del ds è comune nella Spagna che ha avuto, per esempio, l’ex portiere José Francisco Molina col il ct Luis Enrique e potrebbe avere presto Mateu Alemany, già carismatico ds del Barcellona. Ora però serve un nuovo direttore tecnico, un po’ quello che fa Viscidi come responsabile della filiera giovanile, arrivato a 7 finali europee e una mondiale con 6 allenatori diversi. Questo è il senso di un dt: curare un progetto tecnico vincente declinato da squadre e mister diversi.