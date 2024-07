Jannik Sinner, niente Olimpiadi? Ansia-Bertolucci: il timore che scuote il tennis italiano

24 luglio 2024 a

Il forfait dell'ultimo minuto di Jannik Sinner ha lasciato spiazzati un po' tutti. L'azzurro, infatti, con un post sui suoi profili social ha annunciato che non parteciperà alle prossime Olimpiadi di Parigi. "Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene - ha commentato l'altoatesino su Instagram -. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare".

Tra i tanti che avrebbero voluto ammirare Jannik Sinner nella capitale francese c'è anche Adriano Panatta. "È un peccato, era un papabile per la medaglia d'oro - ha dichiarato a LaPresse -. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo". L'ex campione del tennis, però, confida che altre atlete potranno portare in alto l'Italia ai Giochi. "Non disperiamo - ha spiegato Panatta -, abbiamo la Paolini, la Errani e poi abbiamo anche Musetti che gioca bene, Darderi, senza dimenticare i doppi".

Sulla stessa linea d'onda anche Paolo Bertolucci, che all'Adnkronos ha espresso tutto il suo dispiacere per la decisione dell'azzurro. "C'è poco da commentare, sta male - ha detto l'ex fuoriclasse -. Ma sicuramente il più dispiaciuto sarà lui. C'è solo da dispiacersi per il ragazzo, e augurargli pronta guarigione". Secondo l'ex tennista italiano, l'altoatesino dovrà rimettersi in sesto per i prossimi appuntamenti. "Si deve rimettere in forma - ha proseguito Bertolucci - per ripartire alla grande in America: c'è il Canada il 6 agosto, Cincinnati l'11 che sono due Masters 1000 e poi gli Us Open il 26 agosto. Una trasferta durissima dietro l'angolo, spero che per allora sia pronto".