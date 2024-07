Jannik Sinner, sui social scoppia la bufera: nel mirino la fidanzata Anna Kalinskaya

24 luglio 2024 a

Neanche il tempo di disperarsi per l'annuncio del ritiro di Jannik Sinner dalle prossime Olimpiadi di Parigi e sui social stanno già fioccando le teorie più strampalate dietro la decisione dell'azzurro. L'altoatesino ha annunciato che non riuscirà a partecipare ai Giochi per colpa di una tonsillite. "Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene - ha scritto il numero uno al mondo su Instagram -. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare".

La spiegazione del tennista, però, non ha convinto alcuni utenti che sui social. Secondo alcuni, il motivo dietro il ritiro dell'altoatesino sarebbe da rintracciarsi proprio nel legame con la nuova fidanzata, la collega russa Anna Kalinskaya. "Chiamiamola tonsillite", commenta un account su X postando una foto che ritrae l'azzurro al mare in un abbraccio focoso con la partner. "La febbre assolutamente", scrive un altro condividendo la stessa immagine. Un'altra invece insinua addirittura che Sinner "sia stato viziato" dopo tutti i complimenti ricevuti dalla stampa in questa stagione.

Ma non ci sono solo dietrologisti sui social. Tantissimi fan hanno voluto dedicare un pensiero al loro beniamino, soprattutto dopo gli straordinari risultati conseguiti in questa stagione. "Mi spiace per la mancata opportunità di Sinner e per tutto il veleno che gli stanno buttando addosso", scrive Patrizia su X. "A me accadde a inizio agosto di una dozzina di anni fa di avere febbre debilitante a 39°. E la palazzina era deserta. Purtroppo, le malattie non conoscono stagioni", commenta un altro.